Ilary Blasi, gli scatti hot fanno girare la testa: via l’intimo e dentro la vasca solo un po’ di sapone

La bellissima Ilary Blasi ha colpito nuovamente. La conduttrice Mediaset ha postato sui social alcune foto che sono state giudicate dagli utenti del web estremamente hot. Ecco gli scatti che hanno fatto girare la testa a tutti.

Ilary Blasi

Questo è un periodo di rinascita per Ilary Blasi, la quale sta cercando di assaporare le note dell’amore e ridisegnare al meglio tutto ciò che concerne la sua carriera lavorativa.

Ilary Blasi e l’amore con Sebastian

Quando si pensa al nome di Ilary Blasi non può fare altro che associarlo a quello di Francesco Totti. I due sono stati sposati per diversi anni, ma poi all’improvviso tradimenti e relazioni extraconiugali hanno messo la parola fine a quello che sembrava essere il romanzo d’amore del secolo.

I due hanno annunciato la loro separazione in pubblico e da quel momento in poi Francesco Totti appare sempre in compagnia della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Le cose fra di loro sembrano andare davvero bene, tanto che in occasione di San Valentino il calciatore ha portato la sua bella in riva al mare per farle una grandissima sorpresa.

Dopo un periodo di sconforto però, la luce è tornata a risplendere anche nella vita di Ilary. La donna ha infatti ritrovato l’amore con Sebastian, un uomo molto bello che sembra amarla davvero. Anche loro due hanno deciso di trascorrere una piccola vacanza romantica per celebrare al meglio la festa degli innamorati. È proprio in questa occasione che l’ex letterina di “Passaparola” ha postato sui social degli scatti così hot da far girare la testa a tutti i suoi followers.

Ilary Blasi fra scatti hot e progetti futuri

Credits: Blitz Tv

Nelle foto pubblicate sui social Ilary Blasi appare all’interno di una vasca intenta a massaggiarsi alla luce soffusa di una candela. La presentatrice è sempre molto bella e lo dimostra anche lo scatto in bianco e nero che mette in mostra le sue splendide gambe. Per non parlare della biancheria intima appesa con tono sensuale.

Scatti hot di Ilary Blasi

Sembra proprio che Ilary si stia godendo questo nuovo capitolo della sua vista aspettando quello che il destino deciderà di offrirle. Da quello che sappiamo, infatti, quando farà ritorno a Roma avrà la possibilità di cimentarsi in un contesto completamente diverso rispetto a quello al quale è sempre stata abituata.

In un primo momento Ilary Blasi potrebbe comparire a “Battiti live 2024” in veste di presentatrice ufficiale di questa edizione. Tra qualche mese, invece, la biondissima conduttrice farà il suo esordio in sala prendendo parte al film “Amore e altre seghe mentali” di Giampaolo Morelli. Si tratta della sua prima esperienza in qualità di attrice, ma siamo sicuri che ci regalerà grandi emozioni. Del resto, proprio come dice il suo famoso documentario, Ilary è senza ombra di dubbio “Unica”.