Ilary Blasi in montagna: il look di lusso con un dettaglio particolare

Dopo aver trascorso qualche giorno di relax al mare in Brasile e poi in Sardegna, Ilary Blasi ha deciso di partire per una vacanza in montagna, molto probabilmente sulle Dolomiti. A documentare il tutto ci ha pensato lei stessa attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Negli scatti in questione, la showgirl romana è apparsa con un look di lusso. Tuttavia, un dettaglio ha catturato l’attenzione dei fan. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Dopo il mare, Ilary Blasi ha abbandonato i bikini ed ora si trova in montagna. Nel corso delle ultime ore, la conduttrice è finita al centro del gossip per le numerose indiscrezioni emerse in merito alla presunta separazione con Bastian Muller. Pertanto, i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza dell’uomo nelle foto della presentatrice.

Nonostante le indiscrezioni sulla crisi con il proprio partner, la conduttrice è apparsa felice e rilassata mentre fa trekking ad alta quota. Inutile dire che anche in quest’occasione, l’ex moglie di Francesco Totti non ha rinunciato allo stile. Infatti, ha indossato una maglia termica nera con il collo alto abbinata ad un paio di pantaloncini dello stesso colore. Per ripararsi dal freddo ha optato per una giacca in tessuto tecnico.

A completare il look sono stati gli scarponcini da trekking. Si tratta di un modello con lacci colorati. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei fan sono stati i calzettoni i quali sono caratterizzati da un dettaglio importante. Per evitare eventuali infortuni, la conduttrice de L’isola di famosi ha scelto un paio di calzettoni colore rosso sui quali sono apparse tante piccole stelle alpine, ovvero l’Edelweiss.

Inutile dire che Ilary Blasi non rinuncia mai al lusso. Anche questa volta ha sfoggiato un paio di occhiali da sole firmati “Prada”. Si tratta del modello a mascherina con lenti specchiate i quali hanno un valore di ben 450 euro.