Ilary Blasi è un fiume in piena e questa volta protagonista delle sue inaspettate parole è Noemi Bocchi nonché nuova compagna di Francesco Totti. La conduttrice dopo aver risposto in modo pungente a Cristiano Iovino è tornata a commentare la separazione dal suo ex marito e la donna che, da diversi mesi, è al suo fianco.

All’interno di una lunga intervista al Corriere della Sera, Ilary ha voluto rispondere a qualche domanda in merito alla sua separazione e a Noemi Bocchi. Quest’ultima infatti, ha commentato l’attuale rapporto con l’ex marito e del sentimento che ora prova nei suoi confronti.

Ilary Blasi, la domanda su Noemi Bocchi: “Di lei penso che…”

Tra le varie domande che la vedono protagonista in vista dell’imminente uscita del suo libro, Ilary Blasi ha commentato con grande schiettezza il suo parere nei confronti della Bocchi.

Stiamo parlando dell’attuale compagna di Francesco Totti al quale la conduttrice de l’Isola dei Famosi ha augurato tanta felicità. “Che cosa penso della nuova compagna del mio ex marito? Spero che sia felice, che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena“ afferma la Blasi.

La stessa che proseguendo ha commentato anche la vacanza che i suoi figli hanno fatto insieme al padre e alla sua nuova compagna. Ilary in modo del tutto inaspettato ha così spiegato: “La prima vacanza dei miei figli con il padre e la nuova compagna? Se ho fatto sentire in colpa i ragazzi? No, ma loro che colpa hanno? È una cosa che abbiamo creato noi. Non hanno assolutamente colpa mamma mia no, proprio no, almeno questo peso non l’hanno vissuto”.

“erto, all’inizio non è facile e certe scelte le ho fatte anche d’istinto. Su questo l’interesse di tutti e due era di proteggere il più possibile i figli. Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro che, anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due. È giusto così. Perché mi viene da ridere? Perché eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo…” termina Ilary Blasi.