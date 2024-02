Ilary Blasi, nipotino in ospedale: la sorella Melory spiega cosa è successo

Il figlio della sorella Melory è finito in ospedale: la sorella di Ilary Blasi ha spiegato cosa è successo al piccolo e come sta, per fortuna non è assolutamente niente di grave

Paura per Ilary Blasi, dopo che il nipotino John è finito in ospedale, dovendo stare per 24 ore in Pronto Soccorso. A spiegare cosa è successo al piccino è la mamma. Melory, sorella della conduttrice televisiva, racconta cosa è accaduto al suo bambino e tranquillizza tutti, perché la situazione è rientrata. John sta bene, niente di particolarmente preoccupante.

La sorella minore di Ilary Blasi, Melory, ha preoccupato tutti quanti scrivendo su Instagram che suo figlio John era finito in ospedale. La famiglia è dovuta rimanere con il piccolo 24 ore in pronto soccorso.

Tutti i fan si sono preoccupati per le condizioni di salute del piccolino. E la stessa mamma, che vive la sua vita solitamente lontano dai riflettori, ha voluto tranquillizzare tutti quanti. John per fortuna sta bene, ma si sono preoccupati molto per lui.

“Adesso siamo a casa. Abbiamo passato 24 ore in pronto soccorso, lui ora sta bene e l’hanno dimesso. Da ieri John ha vomitato altre due volte ed ho trovato una goccia di sangue sul suo ciuccio così mi sono allarmata e l’ho portato al pronto soccorso. Me l’ha tenuto sotto osservazione per una notta. Era disperato però quando siamo arrivati in osedale non ha più vomitato“.

Queste le rassicurazioni di Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi, che è tornata a casa con il suo bambino, dopo aver fatto tutte le analisi possibili in ospedale.

Ilary Blasi, il nipotino John sta bene: le parole della sorella Melory

“Gli hanno fatto le analisi, un’ecografia all’addome, l’esame delle urine e una flebo. Però è andato tutto bene. Morale della favola si è preso una gastroenterite e il pronto soccorso era pieno di bambini con febbre e diarrea”.

Per fortuna il piccolo John Panucci, nato il 25 novembre del 2023, sta bene. Ma tutti in famiglia si sono preoccupati per il neonato che ha pochissimi mesi e che stava male.