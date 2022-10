Ilary Blasi, parla il suo avvocato: “Vogliono farla passare per quello che non è”

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si arricchisce sempre più di dettagli. Dopo le notizie diffuse in merito alle cifre esose richieste dalla showgirl per gli alimenti, ad intervenire in merito alla question è stato l’avvocato della Blasi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete, Ilary Blasi avrebbe richiesto cifre da capogiro a Francesco Totti per gli alimenti. In particolare, si è parlato di 20 mila euro al mese per sè e altri 17.500 euro per i suoi figli.

Nel corso delle ultime ore, a smentire tutto ci ha pensato il legale della donna, Alessandro Simeone, il quale ha rilasciato una dichiarazione a “La Repubblica”. Queste sono state le sue parole:

Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è.



Dunque, stando alle dichiarazioni dell’avvocato della showgirl, le voci circolate in giro sarebbe del tutto false. Tali indiscrezioni avrebbe avuto solo lo scopo di screditare l’immagine della donna e creare una posizione di vantaggio per l’ex capitano della Roma.

In ogni modo, la separazione tra Francesco Totti e la Blasi non si sta svolgendo in maniera serena. Qualche giorno sul “Corriere Della Sera” si leggeva: