Ilary Blasi: pesanti sospetti e accuse. Mediaset in subbuglio

Ilary Blasi, alla conduzione de L’Isola dei Famosi, sta destando non poche polemiche. La conduttrice Mediaset viene pesantemente accusata: le sue gaffe sono studiate a tavolino? Molti ritengono di sì. In effetti, L’Isola è iniziata da davvero poco e gli scivoloni di Ilary sono già innumerevoli. Dopo il: “vi faccio entrare nella patata” Ilary Blasi è finita di nuovo in imbarazzo per la frase: “voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa.. no la Casa no, la mettiamo da un’altra parte”.

Un nuovo scivolone per ogni puntata insomma, talmente frequenti che sembra quasi la moglie di Totti sbagli apposta. Almeno alcuni utenti Twitter ne sono convinti. Sui social, infatti, molti sono sicuri che i piccoli sbagli della Blasi siano scritti, non spontanei. Ad esempio, l’equivoco con il GF della puntata di giovedì. La Blasi, infatti, ha condotto il reality per 3 edizioni. Alcuni al riguardo scrivono: “Palesemente studiata a tavolino, non mi fa ridere”.

Altri ironizzano: “Le gaffe di Ilary Blasi sono così spontanee che ci avranno pagato 3 autori per scriverle”. Di contro, c’è qualcuno che invece è convinto della sincerità della showgirl: “Ilary Blasi è la regina indiscussa delle gaffe e dei meme trash. Sia lodata sempre!!”. Sull’isola, però, c’è chi rischiala squalifica e respira un’atmosfera tutt’altro che scherzosa.

La redazione del programma ha rivelato che uno dei concorrenti rischia la squalifica, senza rivelare però il nome: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago. Reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”.

Moltissimi sono convinti che si tratti di Akash Kumar, di certi uno dei concorrenti più chiacchierati e sicuramente poco apprezzato: “È maleducato nei confronti di Tommaso Zorzi e ha detto a Iva Zanicchi che non la conosceva perché lei è di un’altra epoca”, questo è ciò che pensano gli utenti di lui.