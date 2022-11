Ilary Blasi: quanto costa l’hotel extralusso di Zurigo dove ha alloggiato insieme a Bastian

Ilary Blasi dopo 5 mesi dall’annuncio della separazione da Francesco Totti sembra aver definitivamente voltato pagina. Lo scoop di quelli clamorosi è stato pubblicato dal settimanale Chi in edicola questa mattina 30 novembre.

Dallo scatto si intravede Ilary baciare intensamente un misterioso uomo che il giornale individua in Bastian, imprenditore tedesco di cui si sa molto poco.

Fonte: web

Come scritto dal settimanale diretto da Alfonso Signorini la nuova coppia si è regalata un week end romantico in un lussuoso albergo di Zurigo.

“Ilary Blasi sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere. Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte” – si legge su Chi.

Il lussuoso hotel in questione è il The Dolder Grand a Zurigo. Si tratta di una struttura extralusso nata nel lontano 1899 che comprende 175 stanze e un centro benessere da 4.000 metri quadrati.

Presente all’interno della struttura anche una collezione d’arte privata con oltre 100 quadri. A fare da sfondo una vista mozzafiato sulle Alpi e sulla città di Zurigo. Vicino c’è la foresta che molto spesso viene usata dagli ospiti della struttura per dei momenti di totale relax. Come scrive Fanpage le tariffe dell’albergo non sono accessibili a tutti. In questo periodo pernottare per una notte costa a partire da 540 euro.

Quasi 15.000 euro per le camere più lussuose

Per la suite si arriva anche a 4.000 euro a notte. Ma non è tutto perché quelle più lussuose raggiungono i 14.700 euro a notte. Cifre da capogiro davvero poco accessibili a tutti.

Non è dato sapere in quale stanza hanno alloggiato Ilary e Bastian ma crediamo che l’imprenditore non abbia badato a spese per questo week end romantico lontano dai riflettori.