Ilary Blasi sfoggia un orologio di lusso: ecco quanto costa

Il giorno 7 ottobre 2023, Ilary Blasi ha partecipato alla festa di 60anni di Roberto Cenci in cui erano presenti anche altri personaggi famosi. In occasione dell’evento, la conduttrice de L’Isola dei famosi ha sfoggiato un orologio di lusso. Quanto costa? Scopriamolo insieme!

Dopo essere finita al centro della cronaca rosa a causa della guerra per i Rolex contesi con Francesco Totti, Ilary Blasi si è resa protagonista di un nuovo gossip. Questa volta, a rendere la showgirl romana oggetto di numerose chiacchiere è stato un prezioso gioiello che lei stessa ha indossato ad una cena di compleanno.

Di recente Roberto Cenci ha compiuto 60 anni ed ha organizzato una festa in cui non poteva di certo mancare Ilary Blasi. All’evento in questione erano presenti anche altri personaggi famosi come per esempio Michelle Hunziker, Nicola Savino, Alvin e molti altri. La conduttrice romana ha documentato la bella serata attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Tuttavia, un dettaglio non è passato in osservato ai suoi fan.

Stiamo parlando dell’orologio che lei stessa indossava al polso. Si tratta del modello “Serpenti “Tubogas”,a forma di spirale, il quale è realizzato in acciaio inossidabile e caratterizzato da un quadrante di colore nero. La particolarità dell’accessorio è la lunetta fatta di 38 diamanti tondi. Il gioiello in questione appartiene alla celebre casa di moda “Bvlgari”. Ma quale è il suo prezzo? Consultando il sito ufficiale della maison, l’orologio ha un valore di ben 13.100 euro!

Il look di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha abbinato l’orologio di lusso ad un look molto semplice. L’ex moglie di Francesco Totti ha indossato un abito lungo grigio e molto aderente in lycia lucida. Il tutto è stato abbinato ad una collana firmata “Cartier” e l’anello decorato con le sue iniziali di cristallo.