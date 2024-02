Pier Silvio Berlusconi smentisce l'allontanamento di Ilary Blasi da Mediaset. Per lei ci sarà un nuovo programma.

La notizia relativa all’assenza di Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi ha lasciato tutti di stucco. A quanto pare però, non si tratterebbe di un addio ma di un cambio di percorso per la bellissima ex letterina di Mediaset. A dirlo Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi e Ilary Blasi

La rete del Biscione ha quindi in mente importanti cambiamenti per colei che negli ultimi anni ci ha accompagnato nella trasmissione de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. C’è aria di nuovi programma in vista?

Ilary Blasi grande assente all’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore sono state date importanti delucidazioni in merito a quella che sarà la prossima edizione de L’Isola dei famosi. I nomi dei primi concorrenti cominciano a trapelare, così come quelli degli opinionisti.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria

A far parlare però, la decisione che Mediaset e Pier Silvio Berlusconi avrebbero deciso di prendere nei confronti della bella Ilary Blasi. L’ex moglie di Francesco Totti non sarà più alla conduzione dello show honduregno, che invece sarà capitanato da Vladimir Luxuria.

Pier Silvio Berlusconi annuncia un nuovo programma per Ilary Blasi

Credits: Eco Mondo

Per cercare di calmare il malcontento generale, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere a tutti coloro che hanno chiesto il motivo di tale decisione.

“Ilary Blasi rimane con noi. Vogliamo lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro. E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su canale 5 e sarà condotto da Ilary”

A quanto pare non solo Ilary rimarrà una prima scelta per Pier Silvio Berlusconi, ma potrebbe addirittura fare le scarpe ad un’altra bravissima conduttrice, ovvero Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Briatore ha sempre condotto Battiti Live e negli ultimi anni ha raggiunto una grande maturità in questo incarico.

Ilary Blasi

Ad ogni modo, Berlusconi non vuole rinunciare alla bellissima conduttrice e la possibilità di offrirle un nuovo programma non fa che enfatizzare ancor di più la stima che nutre nei suoi confronti. Chissà che cosa succederà!