Ilary Blasi torna in televisione: ecco dove e quando la vedremo

Sono giorni di relax per Ilary Blasi dopo la fine dell’Isola dei Famosi. La conduttrice sta vivendo la sua prima estate da single dopo 17 anni a questa parte. Tanzania, Sabaudia, Dolomiti e Marche in compagnia dei figli, della sorella e della sua famiglia.

Giorni di relax in attesa delle nuove avventure professionali che la vedranno protagonista. Sicuramente Ilary in questo periodo sta facendo parlare più per le sue avventure di gossip che per quelle professionali. Ma per chi si sta chiedendo cosa sarà del suo lavoro, siamo in grado di darvi una risposta.

Ilary come annunciato anche sui social sarà di nuovo al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che si svolgerà in Honduras nel 2023 presumibilmente in primavera.

Prima sarà dato spazio al Grande Fratello Vip condotto come sempre da Alfonso Signorini e che partirà il 19 settembre. La durata è ancora incerta ma se gli ascolti si confermeranno positivi come la scorsa edizione, è molto probabile che durerà almeno 5/6 mesi.

Dopodiché si partirà con la nuove edizione dell’Isola dei Famosi. Nel mezzo anche il ritorno di un altro reality di successo che non va in onda da diversi anni. Stiamo parlando de La Talpa.

La Talpa, chi la possibile conduttrice

Su questo nuovo reality inserito nella programmazione Mediaset non si hanno ancora notizie certe né sulla data di partenza (molto probabilmente in primavera) né su chi lo condurrà. Circolano diversi nomi ultimamente.

Uno è quello di Stefania Orlando che nei scorsi giorni si era proposta come presentatrice per il ritorno del reality show. La seconda candidata è Anna Tatangelo che abbiamo visto lo scorso anno al timone di Scene Da Un Matrimonio.

Ma oltre alla Orlando e Tatangelo l’altro nome che circola è di una veterana di Mediaset. Stiamo parlando di Silvia Toffanin che potrebbe essere messa alla conduzione di un reality allontanandosi per un momento da Verissimo.