Ilary Blasi troppo magra e i fan sono preoccupati: cosa sta accadendo?

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Per lei è un’estate diversa rispetto a quello degli anni scorsi. Dopo quasi 20 anni infatti è la prima stagione senza Francesco Totti al suo fianco.

Come ormai noto a tutti la coppia ha deciso di comune accordo di separarsi. Se Francesco ha scelto la strada del silenzio in queste settimane, Ilary invece è molto attiva sui social dove aggiorna quotidianamente i fan su ciò che svolge durante il giorno.

Fonte: Instagram

Ilary è prima volata in Tanzania insieme ai figli per una vacanza lontano dai riflettori. Ora invece è a Sabaudia nella villa con vista mare insieme ad amici e familiari.

Ma dagli scatti che pubblica su Instagram molti fan hanno notato un particolare che li sta mandando in ansia. In molti hanno visto in Ilary un’eccessiva magrezza e pensano che sia dovuta al fatto che stia soffrendo per la fine del matrimonio con Francesco Totti.

I commenti sotto alle sue foto sono contrastanti. C’è chi fa complimenti per il suo stato fisico e chi invece la ritiene troppo magra in modo preoccupante. Ma non manca chi prova a difenderla e commenta:

“Ma la volete finire di scrivere cavolate? È palese che questa donna sta portando tutti i segni di grande sofferenza! E voi? Anoressica, pelle ossa… Ma non seguitela se non vi piace! Forza Ilary! Combatti per te in primissima”.

C’è anche chi invita ad essere sensibile nei suoi confronti rispettando comunque un momento non facile della sua vita. Non è stato certamente facile chiudere un matrimonio dopo 17 anni anche se i motivi restano ancora sconosciuti.

“Lei è sempre stata bella e tutt’ora è bella, anche con qualche kg in meno… Ma non bisogna giudicarla per questo e nemmeno farglielo notare con la vostra cattiveria, perché non sapete nulla sul perché una persona dimagrisce o ingrassa. Quindi prima di giudicare un fattore estetico attivate il cervello con la lingua perché siete tutti bravi a giudicare l’aspetto fisico. Pochi sono coloro che vanno oltre ciò che si vede” – ha scritto un’altra fan nei commenti.