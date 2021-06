Lunga intervista rilasciata al settimanale Vero da parte di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Ungherese, attrice di film per adulti molto famosa negli anni 80, riuscì a candidarsi e ad essere eletta nel 1985 alla Camera dei Deputati con il Partito Radicale. In quella circostanza ottenne ben 20.000 preferenze arrivando seconda nel partito soltanto dietro a Marco Pannella.

Un esperienza quella parlamentare che le ha permesso poi di percepire il famoso vitalizio. Vitalizio che ancora oggi prende anche se in misura molto ridotta rispetto al passato. E nell’intervista Ilona dice chiaramente a quanto ammonta oggi: 800 euro di cui una parte devoluta in beneficenza. Cifre ben al di sotto di quelle percepite prima.

L’attrice non ha esitato a muovere alcune critiche al Ministro degli Esteri e membro dei M5S Luigi Di Maio che per anni l’ha criticata per il suo vitalizio: “Di Maio mi ha massacrata per fare la propria campagna elettorale sui vitalizi. Di conseguenze, anche la gente aveva iniziato ad aggredirmi sui social. Chiediamo a Di Maio quanto percepisce al mese? Sicuramente più di 10 mila euro. Vorrei invitare lui e gli altri politici a tagliarsi un quarto dello stipendio” – ha detto.

Quanto alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, il suo nome è circolato molto spesso nei cast di diversi reality come ad esempio il Grande Fratello Vip, salvo poi all’ultimo momento restare fuori.

“Un anno fa, Alfonso Signorini ha fatto il mio nome come concorrente al Gf Vip…Poi il mio nome è sparito…” – ha confessato.

“Anche Milly Carlucci mi voleva…” – prosegue, compresa un edizione dell’Isola dei Famosi però all’estero. Ma anche in questo caso nulla da fare: “Stavo per fare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi in un altro Paese, ma anche quella è saltata…”.

Secondo la Staller c’è qualcuno che gli rema contro non volendo che lavori: “C’è qualcuno che non vuole che lavori…Non credo che sia una cosa legata ai film per adulti che ho fatto in passato, ci sono problemi di altro tipo…” – dice.