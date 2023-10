Le ultime puntate di Uomini e Donne stanno creando non poco imbarazzo per il comportamento di alcuni cavalieri e dame. Mentre Gemma nel corso delle settimane è rimasta particolarmente delusa da Maurizio, ci sono altri volti noti che proseguono le loro frequentazioni.

Nel corso della puntata del 25 ottobre però, uno dei cavalieri è tornato al centro delle polemiche per via di un suo gesto che non è passato inosservato. Quest’ultimo infatti, è stato immortalato durante la puntata mentre aveva gli occhi chiusi e un atteggiamento che lasciava intendere che stesse per addormentarsi.

Il cavaliere ha così stupito tutti i telespettatori che, hanno criticato il suo comportamento durante la messa in onda della puntata. Il tutto mentre a centro studio si teneva un’accesa discussione tra Marco e Roberta Di Padua. Ecco di chi si tratta e cos’è accaduto.

Imbarazzo a Uomini e Donne: Cavaliere si addormenta in studio

Protagonista dell’imbarazzante accaduto è inaspettatamente il cavaliere Silvio. Quest’ultimo infatti, è stato visto e inquadrato dalle telecamere mentre chiudeva gli occhi e fare il classico movimento di testa cadente dal sonno.

Un vero e proprio gesto inaspettato che ha creato non poche polemiche fuori dagli studi di Uomini e Donne, in particolar modo sui social. Questo momento inaspettato della televisione ha divertito ma anche infastidito il pubblico a casa rendendo il video virale sui social.

Molti utenti hanno fatto battute in merito alla situazione davvero noiosa ma soprattutto in merito alla mancanza di rispetto nei confronti di Maria De Filippi. Tanti altri nonostante questo, hanno commentato in modo negativo il comportamento di Roberta che, hanno trovato troppo esagerato e duro.

Alcuni infatti, hanno affermato nei confronti di quest’ultima: “Cmq Roberta è la classica donna tossica da evitare come la peste. Non riesce a farsi andare giù una conoscenza andata male e vomita tutto quello che può per screditare un uomo. Donna così va evitata”.