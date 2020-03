Imma Battaglia difende Gabriel Garko: “è una persona riservata, bisogna avere tanto rispetto” Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, difende Gabriel Garko, suo ex fidanzato, dicendo così: "è una persona riservata, bisogna avere tanto rispetto"

Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi, difende il suo ex fidanzato, Gabriel Garko. Quest’ultimo, infatti, è molto tartassato dai paparazzi a causa della sua riservatezza. A tal proposito, Imma Battaglia zittisce tutti dicendo così:

“Gabriel è una persona riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private“.

La moglie dell’ex compagna del bell’attore Gabriel Garko, stanca dei continui accanimenti contro l’uomo, decide di prendere le sue difese in un’intervista per il Corriere della Sera, dicendo così:

“Gabriel ormai è anche mio amico. Ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quello che vuole.”

E poi ancora: “Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole.”

Questo discorso è scaturito in base a ciò che si diceva sul web riguardo la sua presunta relazione con Gabriele Rossi, con il quale sappiamo che c’è una profonda amicizia. Nonostante le continue domande da parte di paparazzi o di chi semplicemtne è curioso, nè Gabriel Garko nè Gabriele Rossi hanno mai confermato una relazione che sia qualcosa in più rispetto ad una bella amicizia. Questo, per Imma Battaglia, è un diritto sacrosanto per il suo amico e il fatto che non venga lasciato in pace la irrita non poco.

Come sottolinea Imma Battaglia, tra loro c’è un bellissimo legame, nato dall’amicizia fraterna di Eva Grimaldi con Gabriel Garko. Attualmente, infatti, la donna è sposata con Eva Grimaldi, attrice italiana. Riguardo questo, Imma Battaglia sottolinea come anche per loro due sia stato complicato rivelare alla stampa della loro relazione, venuta fuori qualche anno fa all’Isola dei Famosi. A tal proposito, Imma Battaglia così dice:

“Eva era pronta a raccontarlo da subito, ci abbiamo messo cinque anni perché io ero spaventata dall’eco. Infatti l’odio via web è stato di una violenza mai vista in tanti anni di lotta.”