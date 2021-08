Incedi in Sicilia: distrutto lo stabilimento balneare della famiglia dell’amata ballerina di Amici

Questo è senza ombra di dubbio un brutto momento per l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi Susy Fuccillo. La ragazza, infatti, ha condiviso su Instagram alcune immagini che mostrano i danni allo stabilimento balneare di famiglia provocati dagli incendi dolosi che in questi giorni stanno colpendo fortemente la regione.

Lo stabilimento balneare ‘Le Capannine’, situato in provincia di Catania e appartenente alla famiglia di Susy Fuccillo da oltre 30 anni, è stato distrutto dagli incendi che in questi giorni stanno colpendo la Sicilia. Un vero e proprio colpo al cuore per la famiglia della ballerina la quale sui social ha condiviso le immagini dei danni.

L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha raccontato il dramma con queste parole:

La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti. Questo è quello che rimane della nostra attività familiare… ceneri. Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici, in meno di 4 ore del nostro stabilimento balneare ‘Le Capannine’ non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile.

Ricordiamo che lo stabilimento balneare ‘Le Capannine’, appartenente alla famiglia Fuccillo, era presente da oltre 30 anni. Ora di quello splendido posto rimane soltanto cenere, formatasi a causa degli incendi nel corso di poche ore.

Come già scritto, la ballerina del noto programma ha condiviso sui social le immagini dei danni allo stabilimento, lasciandosi andare ad un lungo sfogo. Tra le tante parole scritte, possiamo leggere:

Venerdì siamo stati travolti dalle fiamme. Sabato siamo stati travolti da un’ondata di affetto davvero commovente che non si placa. Numerosissimi i messaggi di solidarietà che ci hanno fatto sentire vivi in un momento complicato. Ci tenevamo a ringraziare tutti voi per la vicinanza mostrata, il vostro sostegno è la nostra forza.

Per concludere, la ballerina ha scritto: