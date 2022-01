L’attrice mostra sui social la sua mano fasciata e i fan subito si preoccupano. Per questo l’ex protagonista di Paso Adelante, serie tv di successo di qualche tempo fa, ha dovuto spiegare quello che le è successo. Un incidente domestico per Monica Cruz, attrice sorella della ben più famosa Penelope Cruz, che su Instagram racconta cosa le è capitato e per quale motivo ha dovuto ricorrere alla fasciatura.

Monica Cruz purtroppo ha avuto un incidente domestico. Dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, la famosa attrice ha deciso di pubblicare sul suo canale Instagram uno scatto in cui si mostra con la mascherina sul volto e un’evidente fasciatura della mano.

I suoi 200mila follower sui social network si sono subito preoccupati, inondandola di commenti per sapere cosa fosse accaduto e se andasse tutto bene. In molti hanno dimostrato vicinanza all’ex protagonista di Paso Adelante, augurandole una pronta guarigione. Ma cosa è successo a Monica Cruz?

È la stessa Monica Cruz a tranquillizzare tutti quanti raccontando quello che è accaduto. Si trovava nella sua casa e stava preparando la cena, quando all’improvviso si è ritrovata ad aver bisogno delle cure mediche in ospedale, dove prontamente l’hanno medicata.

Probabilmente si è tagliata usando i coltelli, perché nel suo post chiede ai suoi fan di prestare la massima attenzione quando si usano questi utensili da cucina. E a quanto pare dovrà essere operata, anche se tranquillizza tutti dicendo che sarà un intervento semplice.

Incidente domestico per Monica Cruz, speriamo possa rimettersi il prima possibile

Quando in un giorno normale, prepari la cena e all’improvviso, tutto finisce come non ti aspettavi.

Questa la didascalia che accompagna la foto di Monica Cruz in ospedale, con mascherina e fasciatura alla mano destra bella vistosa.