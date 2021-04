Incidente per la fidanzata del noto chef: “Sono stordita dai farmaci”

Brutto incidente per Chiara Maggenta, meglio conosciuta come la storica fidanzata del noto chef e pasticcere televisivo Damiano Carrara. Ad annunciare quanto accaduto è stato proprio il ragazzo che ha sfruttato i canali social per spiegare come mai fosse sparito.

Molto attivo sui social, aveva messo in pausa tutto per stare dietro alla ragazza che ha avuto un brutto incidente domestico. Damiano Carrara ha spiegato la dinamica dell’incidente e le tremende conseguenze della botta:

“Oggi è stata una giornata lunga e impegnativa. Chiara è qui nel letto, abbiamo passato la giornata in ospedale. È caduta dal letto e ha picchiato la schiena molto molto forte. Infatti si è fratturata una delle vertebre. Nel male è andata bene, perché non ha picchiato la testa. Poteva andare peggio.”

Chiara Maggenti è apparsa sui social pochi minuti solo per ringraziare i fan che si sono dimostrati subito premurosi. Seppur lei non appartiene al mondo dello spettacolo è molto seguita sui social e molto amata dal pubblico.

Ciao a tutti. Volevo scusarmi con voi perché adesso non riesco a rispondere ai bellissimi messaggi che mi avete scritto, purtroppo ho parecchio dolore e sono intontita dalle medicine. Volevo ringraziarvi perché la vostra vicinanza e le vostre parole mi fanno sentire meglio. Un bacione a tutti.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono fidanzati da quasi dieci anni, entrambi sono toscani e si dimenano tra l’Italia e gli Stati Uniti dove lo chef lavora.

Tra i due l’amore va a gonfie vele e non molto tempo fa avevano anche annunciato le nozze che si dovrebbero tenere il 21 giugno, pandemia permettendo.