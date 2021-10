Incidente per Vince Neil, frontman dei Motley Crue che durante un concerto è caduto dal palco fratturandosi alcune costole. Tutto è accaduto venerdì scorso durante un festival dove la band stava suonando. Il gruppo era nel mezzo della performance del brano “Don’t Go Away Mad”, quando il cantante, come mostrano alcuni video, ha mollato le mani dalla chitarra iniziando a battere le mani ed invitando anche i fan a farlo.

Ha avanzato avvicinandosi ai fan quando ad un certo punto non si è reso conto che il palco fosse finito ed è precipitato di sotto. Il concerto è stato fermato per prestare le cure al povero Vince. Trasportato in ospedale per le cure del caso, gli è stata riscontrata la frattura di alcune costole.

Il concerto poi è andato avanti e a prendere il posto di Vince è stato il chitarrista Jeff Blando. Appena ricevuto notizie, la bassista del gruppo Dana Strum ha detto ai fan dal palco:

“La verità è che Vince è caduto e si è rotto le costole. Non riesce a respirare e verrà curato dai medici. Era così entusiasta di essere qui. Vive nel Tennessee. Ma era disposto a tener duro e a resistere quando le persone qui gli dicevano ‘Non farlo’. Facciamo un bell’applauso, per favore, per questo ragazzo” – ha detto.

Insomma uno spiacevole incidente per fortuna risolvibile. Ora Vince avrà tutto il tempo per riposare e rimettersi in sesto in vista del 2022 che vedrà la band negli stadi in un tour insieme ai Def Leppard.

C’è da dire che non è la prima volta che un cantante ha incidenti sul palco. Numerose nella storia sono state le occasioni in cui un cantante ha perso l’equilibrio dimenticandosi della fine del palco e cadendo di fatto di sotto.