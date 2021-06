Ha speso in tutti questi anni 170 mila euro per prendere le sembianze di una ragazza coreana

Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerose storie di personaggi che hanno speso una fortuna in interventi estetici per somigliare ai loro miti del mondo dello spettacolo. Oggi ve ne raccontiamo un’altra: la storia di un influencer inglese che ha speso una fortuna sottoponendosi a 18 operazioni per diventare coreano e somigliare al cantante Jimin della band K-Pop dei BTS. Il ragazzo ha sostituito anche il nome sui social da Oli London ad appunto Jimin come il cantante.

A raccontare la sua storia il sito americano TMZ a cui Jimin la risposto con un video: “Finalmente sono coreana! Ho effettuato la transizione. Sono così, così felice di aver completato il mio cambiamento. Finalmente sono coreana, ragazzi: ho gli occhi, ho appena alzato anche la fronte” – ha detto.

L’influencer ha dichiarato che per anni si è sentito intrappolato in un corpo che non sentiva suo. Per questo negli anni si è sottoposto a ben 18 interventi chirurgici spendendo circa 170 mila euro per somigliare esattamente ad una ragazza coreana. Jimin ha spiegato che si è sempre sentito coreano come cultura e che adesso che le sue sembianze sono asiatiche si sente veramente felice.

“So che è un po’ confusa come cosa, nessuno è mai uscito allo scoperto come Jimin, ma questo è qualcosa che sapete… ho davvero lottato con problemi di identità verso me stessa. Essere transessuale significa essere nata nel corpo sbagliato”.

Sul suo profilo Instagram l’influencer ha spiegato il perché di questa scelta:

“È il mese dell’orgoglio, ho sempre lottato con problemi di identità e mi sono sentita confusa su chi sono come persona. Ho preso la decisione difficile e coraggiosa di dichiararmi coreana per aiutare milioni di persone LGBTQI+. Giovani di tutto il mondo, i fan del Kpop e il popolo coreano si sentono abbastanza sicuri da non avere paura di poter esprimere se stessi e ciò in cui si identificano”.