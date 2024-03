“Io e Matthew andremo…” l’inaspettata confessione di Mew dopo l’abbandono della scuola di Amici

Qualche ora fa è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin. Una delle ospiti del programma è stata proprio Mew, ex allieva della scuola di Amici 23. Inutile dire come la stessa abbia fatta una confessione piuttosto inaspettata, ma ricca di emozione.

Mew ad Amici

Scopriamo insieme che cosa è successo e che cosa ha rivelato la bellissima cantante alla padrona di casa.

Mew ospite da Silvia Toffanin a Verissimo

Nell’ultima puntata di Verissimo abbiamo potuto assistere al ritorno sulla scena di Mew, una delle cantanti più apprezzate dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Valentina Turchetto ha infatti preso parte all’attuale edizione dello show, anche se ha deciso di abbandonare il programma verso la fine del mese di Dicembre.

Tutto questo si è verificato non per un capriccio, ma a causa di alcune problematiche di salute che hanno fatto nel nascere nella giovane interprete attacchi di panico e di ansia. Mew ha quindi deciso di lasciare la scuola e anche Matthew, il suo fidanzato, ha optato per la stessa decisione.

Mew e Silvia Toffanin

A distanza di alcuni mesi Mew è tornata ad esibirsi sul palco del famoso talent show e, sicuramente, sembra stare meglio rispetto al passato. Proprio per questa ragione ha deciso di accettare l’invito di Silvia Toffanin a Verissimo, appuntamento nel quale ha parlato della sua condizione e dei suoi progetti futuri. Ho dovuto lasciare la scuola. Sapevo che impegnandomi avrei potuto fare delle belle cose, ma ho dovuto aspettare me stessa, non sarei riuscita a risalire. St ancora cercando me stessa, ho avuto problemi alimentari, non mangiavo.

Mew parla del suo rapporto con Matthew dopo Amici

Credits: Amici di Maria De Filippi

La conversazione fra Mew e Silvia Toffanin ha toccato diversi aspetti, soffermandosi sui problemi di salute della ragazza ma anche sui risvolti amorosi legati alla sua intimità. Valentina ha infatti dichiarato di essersi accorta di come qualcosa non stesse procedendo per il verso giusto.

Le emozioni che viveva all’interno della scuola sono state intense e bellissime ma purtroppo, ad un certo punto, i pensieri negativi hanno preso il sopravvento avendo delle ripercussioni fisiche e mentali. La giovane ragazza ha però deciso di spendere una parola di ringraziamento per Maria De Filippi, che ha descritto come una donna incredibile che non l’ha mai lasciata sola.

Mew w Matthew

Ovviamente la discussione ha preso una piega diversa quando è stato affrontato il tema Matthew. Mew ha raccontato che si è stupita nell’apprendere come anche lui avesse deciso di abbandonare il programma a seguito della sua decisione. Lei non avrebbe voluto tutto questo, ma poi ha capito che nemmeno il ragazzo stava passando un momento facile. Ho la lacrima facile, il nostro è stato amore a prima vista. Ci siamo aiutati, lui riesce a tirare fuori il meglio di me. Adesso andremo a vivere insieme.

I due ragazzi sembrano davvero super innamorati ed è per questo che non possiamo fare altro che tifare per il loro grande sogno d’amore e sperare che possano condurre una vita felice e spensierata insieme.