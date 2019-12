Irene Ferri finisce in ospedale dopo una lite con l’edicolante Irene Ferri, finisce in ospedale al Santo spirito dopo una rissa all'edicola: l'attrice viene alle mani con la giornalaia, sul posto polizia e ambulanza

Irene Ferri finisce in ospedale dopo una lite con un’edicolante a piazza Risorgimento, a Roma. Tutto è accaduto davanti a una decina di persone. La vicenda è stata scatenata da una serie di malintesi e da una fila non rispettata. L’attrice e la giornalaia si sono spintonate ed è volato anche qualche colpo.

Una lite tra Irene Ferri e un’edicolante a piazza Risorgimento, a Roma ha creato scompiglio e ha attirato l’attenzione dei passanti. L’attrice e la giornalaia hanno prima discusso animatamente per una fila non rispettata. Irene Ferri si sarebbe lamentata del servizio dell’edicolante che, arrabbiata le ha risposto a tono.

Si è scatenata una “botta e risposta” tra le due donne che si è conclusa con spintoni e qualche ceffone. Davanti all’edicola c’erano circa 10 persone. Immediato l’intervento della polizia e di un ambulanza che hanno trovato l’attrice seduta a terra, sconvolta e dolorante, affermando di essere stata picchiata.

Irene Ferri è stata trasportata all’ospedale Santo Spirito dove è stata medicata. Ha ecchimosi al volto ed è stata dimessa poche ore dopo con qualche giorno di prognosi. Intervistata da Il Messagero, non ha voluto parlare di questa vicenda:

“Eviterei di parlare di questa spiacevole vicenda, lasciamo stare”.

L’edicolante, invece, non sembra aver riscontrato ferite in seguito alla lite. Per adesso nonci sono ulteriori informazioni sulla vicenda.

Le forze del’ordine hanno aperto un’inchiesta ma se nessuna delle due donne presenterà una denuncia sull’accaduto, il procedimento verrà archiviato.

Irene Ferri è una delle attrici più conosciute e amate del panorama cinematografico e televisivo italiano seguita con affetto da migliaia di persone.

L’attrice è nata il 29 marzo 1972 a Roma ed è entrata nel mondo dello spettacolo nel 1993 quando le affidano la conduzione del programma A tutto Disney. Irene Ferri ha studiato recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.