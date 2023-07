Isabella e Manu dopo il falò di confronto: le loro prime parole

Dopo il falò di confronto nella seconda puntata di Temptation Island, Isabella e Manu si sono lasciati andare alle loro prime dichiarazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 3 luglio 2023, Isabella e Manu si sono confrontati al falò. Dopo una lunga chiacchierata, i due si sono abbracciati e hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Per la prima volta dopo il loro confronto, la coppia si è resa protagonista di inedite dichiarazioni ai microfoni “Witty”. Manu ha detto quanto le mancasse la sua fidanzata:

Potevano esserci due milioni di ragazze dentro, tanto la mia testa era sempre a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Quindi stavo impazzendo.

Invece Isabella ha dichiarato:

Per quanto riguarda il falò di confronto, Isabella ha affermato quanto si è sentita dispiaciuta dalle parole del suo fidanzato:

Io sono rimasta tanto male per le cose che ho visto. Mi sono sentita come se veramente ti chiedessi delle cose assurde. Cioè io non credo di chiederti delle robe assurde. Poi certo su delle cose ci dobbiamo sicuramente lavorare fuori. Ci dobbiamo lavorare proprio insieme, non tu da una parte e tu dall’altra.