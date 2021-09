Una delle rivelazioni nella scorsa edizione di Uomini e Donne è stata senza ombra di dubbio la dama Isabella Ricci. La donna, icona di bellezza ed eleganza, è diventata sin da subito una rivale di un’altra perla del programma: Gemma Galgani. Le due spesso, al centro studio del dating show, si contendono lo stesso cavaliere e questo fa sì che la dama Torinese accentui una certa rivalità nei confronti della Ricci.

È da poche settimane che Isabella ha deciso di aprire un suo canale social. Si tratta di un profilo ufficiale su Instagram già molto seguito. La dama del trono over ha creato una rubrica di moda, molto apprezzata dai suoi suoi milioni di followers, che in breve tempo la sua pagina è arrivata a vantare. Ma non tutti apprezzano. Infatti, a volte, i suoi scatti sono sottoposti anche a innumerevoli critiche.

La dama da consigli su outfit giusti per ogni occasione, come nella foto recentemente pubblicata. Una donna bellissima che appare intenta a svolgere delle faccende domestiche. Scatti di vita quotidiana e naturali, se non fosse per un outfit decisamente audace. L’ex modella infatti è ritratta con un abito da sera scintillante e un tacco 12 sgargiante. Molti i complimenti di approvazione, ma altrettante le critiche.

Gli utenti si sono chiesti il motivo della scelta di tale abbigliamento, decisamente poco comodo per la mansione da svolgere. Un outfit ritenuto fuori dalla portata di molte casalinghe. Insomma l’ultimo scatto di Isabella Ricci si è rivelato un po’ sopra le righe rispetto al pubblico. Nel frattempo le prime puntate della prossima messa in onda di UeD, sono già state registrate e dalle anticipazioni già si sa che Gemma è ancora più agguerrita della scorsa edizione contro la Ricci.

Ci aspettano scoppiettanti novità visto che l’ex modella, a differenza della dama Torinese, gode della benevolenza dell’opinionista Tina Cipollari, altra acerrima nemica della Galgani. Non ci resta che attendere la messa in onda prevista per il 13 settembre.