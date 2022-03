Isola dei Famosi 2022: ecco il cast dei concorrenti divisi in gruppi

Manca sempre meno all'inizio de l'Isola dei Famosi 2022: ecco il cast completo dei concorrenti divisi per gruppi

L’Isola dei Famosi 2022 è pronta a dare inizio a una nuova sperienza indimenticabile con un cast sorprendente, nuove regole, nuovi opinionisti e tantissimi colpi di scena. Il reality ancora una volta condotto da Ilary Blasi avrà inizio il 21 marzo prendendo il posto del Grande Fratello Vip che sta ormai giungendo al termine.

Negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli in merito al cast ma anche agli opinionisti e alle nuove sfide che i naufraghi dovranno superare. Questa volta a differenza degli anni scorsi, il cast sarà diviso in tre gruppi che dovranno sfidarsi e conquistare la vittoria durante le varie gare.

A svelare tutti questi dettagli è il portale TvBlog che nelle scorse ore ha lanciato in esclusiva gli ultimi 3 grandi acquisti dell’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme chi saranno i concorrenti che prenderanno parte a questa nuova edizione del reality firmato Canale 5.

Isola dei Famosi 2022: casta, gruppi e i nuovi opinionisti

Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tre gruppi, i ‘single’ maschi e femmine ed infine le ‘coppie’. Quest’ultimi parteciperanno come concorrenti unici mentre gli altri due gruppi gareggeranno per sé stessi.

In totale il programma ha deciso di favorire l’ingresso di 6 coppie e di due gruppi di single composti da cinque maschi e da cinque femmine, ovvero 22 partecipanti. Le coppie che gareggeranno all’interno de l’Isola dei Famosi sono: Gustavo ed Jeremias Rodriguez, I Cugini di campagna, Guendalina ed Edoardo Tavassi, Clemente Russo e Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e Marco Cucolo.

Per quanto riguarda le donne single TvBlog ha svelato: Ilona Staller, Roberta Morise, Estefania Bernal, Floriana Secondi e Jovana Djorkevic. Il gruppo dei maschi invece è composto da: Marco Melandri, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis Blind e Roger Balduino.

Al fianco di Ilary Blasi invece, avremo la possibilità di vedere Vladimir Luxuria e Nicola Savino con il grandissimo ritorno di Alvin come inviato in Honduras. Questa nuova edizione de l’Isola dei Famosi sembra quindi dimostrarsi carica e pronta a una nuova avventura fatta di sfide e di grandi colpi di scena.