Isola Dei Famosi, a poche ore dall’inizio prima concorrente si ritira

A poche ore dal debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi la prima concorrente si ritira per un motivo molto grave

Sta per partire un nuovo reality, dopo la fine del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini sta arrivando la tanto attesa Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi: a poche ore dall’inizio però, c’è già il primo ritiro dia parte di una concorrente.

Stiamo parlando dell’ultima miss Italia, Carolina Stramare. La giovane ha deciso di ritirarsi e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Per primo, è stata la produzione a dare la notizia del ritiro. Si può infatti leggere:

Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi.

Carolina Stramare, però, non ha voluto lasciare nulla al caso. L’ex Miss Italia ha rotto il silenzio sul suo profilo social spiegando il motivo che l’ha costretta a lasciare la partecipazione al reality.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione a L’Isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la scelta migliore sia quella di non partire e rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”.

Queste parole fanno pensare a qualcosa inerente al Covid-19: impossibile non pensarlo. Al momento non è chiaro se, al suo posto, partirà qualcun altro, quel che è certo è che dopo il Grande Fratello VIP questo reality è attesissimo.