Isola dei Famosi, Blind denunciato dalla madre: “Ci sostenga economicamente”

Blind è uno dei concorrenti che la nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha scelto per via del suo carattere determinato e per la popolarità riscossa negli ultimi anni. È proprio la sua grande popolarità che ha portato la mamma a denunciare il cantante per richiedergli gli alimenti.

A riportare questa importante indiscrezione è Valerica Rujan nonché madre del giovane concorrente naufrago in Honduras. La giovane donna insieme a suo figlio minore hanno ammesso di avere problemi economici a cui dovrebbe pensare lo stesso Blind.

La mamma del naufrago ha sottolineato di volere un piccolo sussidio economico da parte di suo figlio più grande che, negli ultimi anni ha riscosso una grande popolarità. Quest’ultima si è lasciata andare ad una lunga intervista al Corriere.

Isola dei Famosi Blind denunciato dalla madre per gli alimenti

Il genitore del giovane naufrago ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nei confronti dello stesso Blind, sottolineando il suo grande bisogno di un piccolo sussidio.

Valerica Rujan ha così affermato: “Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, be’ non è completamente sincero. Posso capire, ma non trovo giusto quello che dice di me”.

“Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità. Fino a vent’anni è vissuto con noi, poi dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello” termina la signora.

Per ora le affermazioni di Valerica non sono state riportate al giovane concorrente che sta proseguendo la sua avventura in Honduras. Sembra infatti che i social si siano scagliati contro di lei per la richiesta inaspettata nei confronti del figlio maggiore.