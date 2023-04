Isola dei Famosi, Cristina Scuccia pronta a fare coming out? L’indiscrezione

Cristina Scuccia è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierato del momento. Nel corso delle ultime ore il nome della naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando a quanto emerso, l’ex suora sarebbe pronta a fare proprio sull’isola una clamorosa rivelazione.

Nel corso delle ultime ore stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui Cristina Scuccia, ex vincitrice di The Voice e naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, sarebbe pronta a fare proprio in Honduras una clamorosa rivelazione. Secondo alcuni, infatti, l’ex suora sarebbe pronta a fare coming out.

L’indiscrezione è stata resa pubblica da ‘MowMag’. Al giornale una fonte anonima avrebbe rivelato che Cristina Scuccia avrebbe una compagna a Madrid. Questo è quanto svelato dal giornale:

Stando a quanto ci riferisce una gola profonda, ci potrebbe essere “aria di coming out” sotto le palme della trasmissione.

E, continuando, ‘MowMag’ ha poi proseguito:

Ha una fidanzata a Madrid, ci viene riferito. C’è aria di coming out’, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai.

Al momento le notizie non sono ancora state confermate dalla diretta interessata, si tratta quindi solo di voci di corridoio senza alcuna certezza. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se le voci riguardo Cristina Scuccia siano vere e se la naufraga farà davvero coming out durante la sua esperienza sull’isola. Noi vi terremo sicuramente aggiornati in merito a questa vicenda che sta interessando gli amanti del gossip.