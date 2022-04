Isola dei famosi e Cugini di campagna, Ivano diffida il programma

Silvano dei Cugini di Campagna è durato come un gatto in tangenziale sull’Isola dei Famosi. Appena atterrato sull’Isola, infatti, è stato squalificato per una bestemmia.

A comunicarlo è stato il programma che con un comunicato ha spiegato:

ISOLA DEI FAMOSI: ESPULSO SILVANO DEI ‘CUGINI DI CAMPAGNA’ PER ESPRESSIONE BLASFEMA. Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile.

Silvano Michetti è stato difeso a spada tratta da suo fratello Ivano. L’uomo si è scagliato contro il programma e ha affermato:

In relazione alle notizie apparse sui media circa l’espulsione di mio fratello, Silvano Michetti, dal format Isola dei famosi per un’asserzione pronunciata al momento dell’arrivo sull’isola, definita nel comunicato rilasciato da Mediaset come ‘blasfema’, intendo precisare quanto segue. L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia. Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal formato.

L’uomo, inoltre, chiede la riammissione al programma da parte del fratello: