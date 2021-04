Anche quest’anno L’Isola dei Famosi ha mietuto vittime. Sono 3 i concorrenti che si sono ritirati dal reality survival per i motivi più vari: alcuni hanno avuto problemi di salute altri imprevisti personali. Parliamo di Beppe Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, che ormai hanno abbandonato l’isola da più di 2 settimane.

Come stanno ora gli ex naufraghi e quando potremmo vederli di nuovo in TV? La conduttrice Elisa è dovuta tornare i d’urgenza in Italia per alcuni accertamenti medici. Infatti, una scintilla incandescente l’aveva colpita esattamente in un occhio per via del vento. Fortunatamente, da come ha raccontato lei stessa tramite social, la Isoardi sta molto meglio. “Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?”

Queste le parole dell’ex naufraga per rassicurare i suoi fans. Attualmente la conduttrice si trova a casa dei suoi genitori e si ritrova a fare molto sport a corpo libero e yoga. Un incidente era accaduto anche a Brando Giorgi, anche lui riportato d’urgenza in Italia a causa di un distacco per la retina.

Attualmente Giorgi si trova a Roma per l’operazione agli occhi: “L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni”. Beppe, invece, è dovuto tornare in Italia per poter stare al fianco del padre che purtroppo è finito in terapia intensiva dopo aver contratto il covid 19.

Per fortuna Daniela Martani ci rassicura sulle condizioni dell’uomo che è ormai fuori pericolo di vita. I tre ex naufraghi attendono ancora che Ilary Blasi li contatti per andare nello studio dell’isola dei Famosi come ospiti. È molto probabile che li vedremo tornare nel reality nella puntata di lunedì, dato che per loro la quarantena post Honduras e ormai terminata.