Isola dei Famosi: Federica Panicucci da uno scoop su un naufrago, Barbara D’Urso la smentisce

A Mediaset nel giro di 24 ore sono riusciti a lanciare un gossip salvo poi smentirlo. Protagonisti della vicenda Federica Panicucci e Barbara D’Urso.

Tutto è iniziato martedì mattina quando la Panicucci all’interno di Mattino 5 parlando dell’Isola dei Famosi ha svelato un gossip su una delle naufraghe: Mercedesz Henger che sarebbe fidanzata.

La notizia è stata data da paparazzo Andrea Alajmo che in una serie di scatti ha mostrato la figlia di Eva Henger baciare un misterioso uomo. Si tratta di Fulvio Pavanati. Il paparazzo ha mostrato a conferma 3 fotografie.

“Mi dispiace per Edoardo, ma Mercedesz è impegnata. È impegnata già da diverso tempo. E anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio. È felicemente fidanzata, a meno che non lo abbia lasciato dieci minuti prima di partire. È fidanzata!” – ha detto Andrea.

Fonte: web

Peccato che il giorno dopo a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso sia arrivata la smentita. In studio si è parlato del flirt fra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi ma Arianna David, ospite ha raccontato tutta un’altra versione dei fatti.

“Voglio dare un contro gossip su Mercedesz dato che è uscita una notizia che è fidanzata. E’ uscita questa mattina. Ma voglio categoricamente smentire e dire che queste foto che sono uscite risalgono all’anno scorso a Natale. Quello che è successo fra loro è una liaison durata qualche giorno” – ha detto l’opinionista.

Barbara D’Urso ha giurato di non saperne nulla: “Io non so neanche di cosa tu stia parlando” – ha detto. Fatto sta che nel giro di 24 ore sulla stessa rete è arrivato prima uno scoop e poi la smentita.

Mercedesz che è finita nelle polemiche anche per la sua partecipazione al reality nonostante la mamma sia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e si trovi ricoverata in ospedale.

“Lei non voleva partire, io so che l’ha convinta Eva. Le decisioni di ognuno sono magari anche sofferte e noi non lo sappiamo. Ci vuole sempre un po’ di cautela” – ha precisato il paparazzo Andrea.