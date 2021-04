Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta mettendo a dura prova i naufraghi, con sfide faticosissime ed uno stile di vita molto diverso da quello confortevole a cui sono abituati. Sia in senso fisico che in senso psicologico, i concorrenti sono tutti molto provati. La puntata di ieri ha avuto inizio con una sfida: gli arrivisti e i primitivi si scontrano per accaparrarsi la leadership.

La conduttrice del reality Ilary Blasi si è collegata con i concorrenti per descrivere loro le regole della prova che li attendeva. In effetti questa sfida è stata decisamente importante, dato che la ricompensa avrebbe sicuramente cambiato la vita dei vincitori sull’isola. La perdente tra le due squadre avrebbe visto la sua razione di riso settimanale dimezzarsi. Ma le sorprese non finiscono qui: Ilary annuncia un altro ostacolo per Francesca Lodo, leader di uno dei due gruppi.

La naufraga infatti ha dovuto cedere quattro dei membri del suo gruppo al gruppo rivale. L’attrice non sembra aver preso molto bene questa notizia e subito si è scagliata contro gli autori dell’isola dicendo: “Siete degli s***i incredibili“. Ovviamente la Blasi non ha aspettato molto ad intervenire. In effetti questa è stata un’ottima trovata della relazione per aumentare la competitività tra i naufraghi. L’idea, comunicata dalla conduttrice, di incaricare la leader Francesca a scegliere alcuni dei suoi compagni da far passare al gruppo avversario, ha certamente messo l’attrice in difficoltà notevoli.

Ilary Blasi, nel vedere la titubanza della concorrente, ha cercato di metterle pressione, invitandola a scegliere quali concorrenti far passare all’altra squadra nel minor tempo possibile: “E’ passata metà puntata, devi dirmi i nomi. Fra poco sarete tutti nemici…”. A quel punto la Lodo non ha avuto altra opzione che fare quattro nomi e in particolare ha scelto Awed, Roberto, Fariba e Isolde.

I concorrenti scartati non sono apparsi particolarmente felici di questa scelta: nessuno si aspettava di essere scartato. Una reazione più che comprensibile, visto l’importanza della sfida. La Lodo in ogni caso ha sfogato la sua rabbia contro gli autori dell’Isola dei Famosi urlando questa frase: “Non è giusto. Siete degli s****i incredibili”.