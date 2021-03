Isola dei Famosi, il debutto di Elettra Lamborghini: quanto costa l’abito indossato

Dopo la negatività del tampone, Elettra Lamborghini debutta in studio con un look da capogiro

Lunedì 23 marzo è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi. Una puntata speciale, dal momento che ha visto la presenza in studio dell’opinionista Elettra Lamborghini. Infatti, l’eccentrica cantante, dopo l’annuncio della negatività al Covid-19, ha assistito direttamente alla puntata in studio e non da casa, come nelle puntate precedenti.

Dopo giorni di isolamento, Elettra Lamborghini si è negativizzata al tampone per il Sars-Cov-2. L’ereditiera, quindi, è stata presente nello studio dell’Isola dei Famosi dove ha svolto il suo ruolo di opinionista insieme ai suoi colleghi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Per Elettra Lamborghini, dunque, quella di lunedì 22 marzo è stata la prima puntata in cui ha commentato le dinamiche del reality direttamente in studio. La regina del twerking ha debuttato nello studio dell’Isola dei Famosi con un look che non è passato inosservato.

La presenza della cantante bolognese è stato uno degli eventi più attesi della terza puntata dell’Isola dei Famosi. Per il debutto in studio, Elettra Lamborghini ha optato per un abito Balmain molto elegante. In particolar modo, l’abito indossato dall’ereditiera è un modello con maniche corte e caratterizzato da un colletto sartoriale.

La maglia traforata presenta dei bottoni dorati ed è caratterizzata da quattro tasche con patta sul davanti con la chiusura sulla parte posteriore. Per il colore dell’abito, Elettra Lamborghini ha scelto un color sabbia. Tuttavia, bisogna sottolineare che sul sito del brand è disponibile anche nel colore verde oliva. Oltre al look, quello che ha catturato maggiormente la curiosità dei telespettatori dell’Isola dei Famosi è stato il prezzo dell’abito indossato da Elettra Lamborghini.

Isola dei Famosi, quanto costa l’abito indossato da Elettra Lamborghini?

Sul sito del marchio Balmain, l’abito ha un prezzo di 1990 euro. Per il suo debutto in studio, la cantante di Musica (e il resto scompare) sembra aver convinto i tanti telespettatori fedeli al programma. Non ci resta che attendere le prossime puntate per valutare altri look che verranno indossati da Elettra Lamborghini.