Isola Dei Famosi, il no categorico del famoso cantante: “Questione di dignità”

Tra poche settimane avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e le curiosità sul nuovo cast sono davvero tantissime. Pare però che un famosissimo cantante abbia deciso di rifiutare questa proposta per una questione di dignità.

Scopriamo insieme di chi si tratta e che cosa ha detto questo celebre personaggio a tal proposito.

L’Isola dei Famosi: tra poche settimane la puntata pilota

Manca davvero pochissimo alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality survivor di Canale 5. Tutto è pronto per questa nuova avventura che vedrà dei cambiamenti piuttosto consistenti sotto ogni punto di vista.

La prima novità riguarda senza ombra di dubbio la conduzione del format, il quale verrà presentato da Vladimir Luxuria. L’inviata speciale sarà invece Elenoire Casalegno, la quale seguirà i naufraghi dall’Honduras.

Per quanto riguarda la presenza degli opinionisti in studio, i due nomi confermati da Mediaset sono quelli di Sonia Bruganelli e di Dario Maltese. Non ci resta dunque che aspettare l’8 Aprile per capire come partirà questo nuovo viaggio.

Celebre cantante rifiuta L’Isola dei Famosi: ecco di chi si tratta

Sono davvero tanti i vip che sono stati contattati dalla produzione di Mediaset al fine di partecipare a questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In molti casi l’identità di questi personaggi non è ancora stata rivelata, ma girano delle voci corridoio davvero molto insistenti.

La proposta è stata fatta anche ad un famosissimo cantante, il quale però avrebbe categoricamente rifiutato ogni tipo di trattativa. Ma di chi stiamo parlando? Ci riferiamo al cantante Drupi, il quale ha espresso un’opinione piuttosto dura in merito alla partecipazione presso questo reality show. Drupi All’Isola dei Famosi prenderei tanti pesci, ma perderei la mia dignità per sempre. Tutto il giorno in mutandoni. Ci andrei giusto se mi pagassero 3 milioni.

Queste sono state le parole che il celebre artista ha dichiarato durante un ‘intervista a Il Corriere della Sera. Per lui quello che conta davvero non è fare tv e comparire nei programmi del momento ma andare in quei posti dove la sua musica parla per lui. Che dire, ognuno è libero di fare le sue scelte.