Isola dei Famosi, la madre di Cristina Scuccia commenta le dichiarazioni di sua figlia

Cristina Scuccia è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo. Nel corso delle ultime ore il nome della naufraga dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni fatte durante l’ultima puntata del reality andata in onda. L’ex vincitrice di The Voice ha infatti rivelato di essere innamorata.

Nel dettaglio, Cristina Scuccia ha rivelato di aver conosciuto una persona molto importante per lei e presente nella sua vita da circa due mesi. In seguito alle dichiarazioni rilasciate la madre della naufraga, la signora Raffaella Rizza, ha commentato la rivelazione fatta da sua figlia nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Nel dettaglio, la madre di Cristina Scuccia ha confessato essere dispiaciuta per il fatto che sua figlia non abbia affrontato l’argomento con lei. Nonostante ciò, la signora Raffaella ha rivelato che Cristina può parlare con lei di qualsiasi argomento nella tranquillità più totale.

A riguardo queste sono state le sue parole:

Come dice Papa Francesco ‘Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia.

E, continuando, la madre di Cristina Scuccia ha poi proseguito:

Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei.

Al momento non si conosce l’identità della persona entrata a far parte della vita di Cristina Scuccia. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.