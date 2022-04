L’ultima puntata de Isola Dei Famosi ha tenuto i telespettatori incollati al televisore. Tanti i colpi di scena e le dinamiche che hanno cambiato gli equilibri tra i concorrenti. I naufraghi ormai cominciano a soffrire la fame e la perdita di peso si fa sempre più evidente.

Nel corso della diretta del reality abbiamo assistito a un Marco Cucolo ubriaco. Sì, proprio così. In Palapa, mentre il fidanzato di Lory Del Santo era in collegamento con Ilary Blasi, dopo aver bevuto un paio di birre, appare brillo.

In studio in molti sono preoccupati perché non lo vedono affatto in forma. Parla in modo confusionario, con lo sguardo assente. La conduttrice allora senza giri di parole chiede: “Marco ci sei?”. Lui scherzando risponde: “Dopo due birre sto benissimo”.

Ilary però non si lascia convincere dalla risposta e con sarcasmo evidenzia i fatti: “Sei un po’ brillo Marco?”. Cucolo ormai scoperto si costituisce e ammette sorridendo: “Eh abbastanza!”. Esplode in studio la risata degli opinionisti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi ne approfitta per fare ancora domande: “Ma ti ricordi che c’hai una fidanzata che si chiama Lory?”. Il naufrago a questa domanda risponde subito: “Si quello me lo ricordo”. Marco cerca di mantenere una posizione senza barcollare, ma oscilla da una gamba all’altra: “Ecco, vedi oscilla!” viene fatto notare in studio.

Un siparietto esilarante. Da non sottovalutare il fatto che le birre ingerite dal naufrago sono state solo un paio, ma a stomaco vuoto. Quindi il tutto ha innescato una reazione di certo più evidente, su un fisico decisamente sotto tono.

L’effetto persiste anche durante le nomination. Ilary Blasi, dopo averlo chiamato in disparte per fargli fare il nome del naufrago da nominare, scherzando dice: “È sempre stato un po’ così brillo, gongola”.