Isola dei Famosi, Marco Mazzoli e Paolo Noise primi concorrenti ufficiali? Le loro parole non lasciano alcun dubbio

Sono molte le indiscrezioni che stanno circolando sull’Isola dei Famosi in questi giorni. Ilary Blasi e la produzione stanno lavorando sodo e stanno portando avanti i provini per cercare i concorrenti perfetti pronti a sbarcare in Honduras. Nel corso delle ultime ore sono emersi i nomi dei primi due concorrenti ufficiali. Si tratta di Marco Mazzoli e Paolo Noise, speaker radiofonici di Radio 105.

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Marco Mazzoli e Paolo Noise sono i primi due concorrenti ufficiali della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Durante la puntata dello Zoo di 105 andata in onda lo scorso 20 gennaio, i due speaker radiofonici hanno fatto intendere di essere pronti a sbarcare in Honduras.

Queste sono state le loro parole a riguardo:

Sono un paio di anni che ci stanno un po’ frantumando […] Mi piacerebbe parlarne, ma non possiamo parlarne prima di aver concordato. Ma voi volete perdere l’occasione di vederci con trenta kg in meno e con la barba bianca a litigare per una prugna?

E, continuando, gli speaker radiofonici hanno poi affermato:

Vorrei chiedere una cosa ai telespettatori, non è ufficiale, ma lo facciamo intendere. È il quarto anno che ce lo chiedono, ma questa volta stanno parecchio insistendo […] Molti ascoltatori hanno più o meno intuito e io sono d’accordo con il 99% di quelli che dicono ‘non dovete fare sta roba’, ma Paolo Noise dopo lo Zoo cosa può fare nella vita? Io mi preoccupo di questo bimbo bello talentuoso. E’ un po’ come l’inviato di Striscia la Notizia: farà tutta la vita l’inviato di Striscia la Notizia. Quel programma ti dà un marchio e dopo non ti fanno fare nient’altro. Tu immagina dopo vent’anni di Zoo di 105. Nessuno ti farà fare nient’altro.

Dopo aver fatto intendere che saranno i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno parlato dei cachet. Nel dettaglio, Mazzoli ha annunciato di essere pronto a devolvere il suo cachet in beneficenza. Queste sono state le sue parole a riguardo: