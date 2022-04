Isola dei Famosi Marco Melandri nelle scorse ore ha più volte affermato di essere arrivato al limite e di pensare al suo ritiro dal reality. Affermazioni che fin da subito hanno scatenato il dubbio tra i concorrenti e gli stessi telespettatori che, rischiano di vedere il primo abbandono a distanza di poche settimane.

Fin da subito tra i vari concorrenti si sono create simpatie, discussioni ma soprattutto dinamiche che hanno già dato vita a svariate litigate. La fame e le varie intemperie hanno segnato profondamente lo stato d’animo nei naufraghi che, si dimostrano già stanchi e poco collaborativi tra di loro.

Isola dei Famosi, Marco Melandri abbandonare il reality?

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Marco Melandri ha confessato di essere molto stanco e di non riuscire a sorreggere altri giorni all’interno del reality. Proprio a seguito di questa sua affermazione, si è preso del tempo per riflettere e per capire se andare avanti oppure no durante la sua esperienza in Honduras.

La sofferenza e la fame iniziano a sentirsi tanto da spingere il naufrago a riflettere su un possibile abbandono. È proprio lui che non ha nascosto la sofferenza degli ultimi giorni a causa del poco cibo, del clima difficile e delle dinamiche che giorno dopo giorno si stanno creando.

Marco ha confidato alla conduttrice Ilary Blasi di non essere più sicuro di continuare il suo percorso all’interno del reality. Lo sportivo nonostante siano passate pochissime settimane non riesci più ad andare avanti perché distante dal mondo del piccolo schermo e delle dinamiche televisive.

Per ora Marco non si è ancora pronunciato in merito ad una possibile decisione e non ci resta che aspettare la nuova puntata de L’Isola dei Famosi.