Isola dei Famosi, i naufraghi insorgono contro Nicolas Vaporidis: “Sei un debole”

Le nomination nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi hanno lasciato strascichi anche dopo la puntata. A farne le spese ancora una volta è stato Nicolas Vaporidis.

L’attore che sta gareggiando in coppia con la modella Estefania Bernal è stato di nuovo eletto leader della settimana e per questo ha avuto la facoltà di mandare in nomination una coppia.

Nicolas insieme a Carmen di Pietro e il figlio Alessandro mandati dalle nomination, ha deciso di fare il nome di Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.

Tuttavia soprattutto la donna non ha digerito molto questa nomination e soprattutto la motivazione che ha spinto Nicolas a nominarli.

Fonte: web

“Ha detto una frase e quella frase mi ha dato fastidio. ‘Io nomino i più forti e chi stimo veramente tanto come persone e come campioni’. Me la spiegate? Io sono più contenta che tu mi dicevi: ‘Guarda, siccome siete forti, io vi mando via, provo a mandarvi via’. Questa è una tua strategia. Ma se mi dici: ‘Perché ti voglio bene e ti amo, ti lascio…’ sei proprio scemo. Gli ho detto: ‘Se questa è una tua tattica, complimenti, però è la tattica di un debole’. Perché lui è più debole e ha fatto bene. Ma se tu mi vuoi prendere in giro, a me non mi prendi. Tutto qua. Però non dire: ‘Siete sportivi’. Sportivi è una cosa, stronzi un’altra. Sinceramente” – le parole di Laura.

Roberta Morise è stata dello stesso avviso di Laura puntando il dito contro Estefania che non ha avuto alcun potere decisorio per la nomination.

“Estefania è una persona alla quale voglio molto bene. E mi sono sentita di rimproverarla, tra virgolette, nel mio piccolo perché sono leader in coppia e quindi può e deve decidere anche lei, con la sua testa. Ce l’ho avuta particolarmente con Nicolas, perché ho trovato fuori luogo la sua nomination. Non mi piacciono le persone calcolatrici e poco schiette” – ha detto l’ex de L’Eredità.