Nicolas Vaporidis costretto al ritiro. Un video lo vede su una barca in riva alla spiaggia

Isola dei Famosi continua ad andare avanti giorno dopo giorno in questa edizione particolarmente duratura. Quest’anno, infatti, i naufraghi sono stati costretti in Honduras per molto più tempo del previsto e ora sembrano cominciare ad emergere le prime difficoltà.

La permanenza nel reality è difficile e i segni di cedimento iniziano ad essere importanti per i concerti, che sono costretti a fughe in infermeria sempre più frequenti. Fortunatamente la finale ormai è dietro l’angolo e i naufraghi devono solo fare l’ultimo sforzo.

In ogni caso, è innegabile che questa edizione del reality sia stata quella con il numero maggiore di ritiri, sia temporanei che definitivi. L’ultimo ad aver accusato un forte ma colore per via della debolezza è stato di Nicolas Vaporidis.

Un video pubblicato dall’account Instagram del reality lo vede mentre viene accompagnato verso una barca e in riva alla spiaggia. La didascalia che accompagna tale video recita: “Nicolas abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico”. Il pubblico è sempre più convinto che tre mesi di Isola dei famosi siano davvero troppi e il video dell’abbandono di Nicolas scatena la furia dei fans.

Molti i commenti dei telespettatori che criticano questa scelta della produzione. Eccone solo alcuni, pubblicati sotto il video del ritiro di Vaporidis: ‘Perché allungare così tanto la trasmissione ? Hanno abbandonato tutti i possibili vincitori .. ci manca pure Nicolas. non siamo al GF… qui la tenuta fisica è fondamentale”.

C’è anche chi sottolinea che questa scelta renda il gioco scorretto: “La trasmissione è durata troppo, alla fine arriva in finale chi è entrato dopo, non è giusto”. O ancora: “Isola Dei Famosi doveva finire a maggio com’era stabilito, si sarebbero evitati un sacco di problemi”.

Alcuni sono preoccupati per l’attore: “Ad occhio, Nicolas è quello che è dimagrito più di tutti! Speriamo lo rimettano in sesto, che ritorni e che vinca!!!”