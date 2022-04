Silvano Michetti tornato in Italia dopo la squalifica a L’Isola dei Famosi ha deciso di ritirare la diffida contro Mediaset e svelare le sue reali parole ‘scambiate’ per una bestemmia

Isola dei Famosi continua a tener banco dopo la presunta bestemmia lanciata da Silvano Michetti pochi istanti dopo essere sbarcato in Honduras. Il componente dei Cugini di Campagna è finalmente tornato in Italia, pronto a dire la sua in merito a quanto è accaduto nelle scorse settimane.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Ivano Michetti ha confermato il ritiro della diffida fatta nei confronti di Mediaset. Il gruppo subito dopo la squalifica di Silvano aveva deciso di diffidare l’intera Mediaset sostenendo di non aver detto pronunciato nessuna bestemmia durante la prima serata di Canale 5.

Sui social in pochissime ore era diventato virale il video di Michetti con la presunta bestemmia firmata e registrata direttamente dall’Honduras. Essa infatti, è stata ritenuta motivo di squalifica a pochissimi istanti dall’inizio del suo percorso a L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Silvano Michetti: “Ecco cosa ho realmente detto…”

Non appena la redazione ha confermato e reso ufficiale la squalifica, Silvano ha abbandonato Playa pronto per tornare direttamente in Italia. Decisione che in un primo momento i Cugini di Campagna non avevano affatto accettato.

Ora, a distanza di settimane Silvano Michetti ha deciso di rivelare quali sono state realmente le sue parole scambiate dalla redazione per una bestemmia.

Una volta tornato in Italia Silvano Michetti ha voluto fare chiarezza in merito alla presunta bestemmia detta appena sbarcato su L’isola dei Famosi. Il componente de I Cugini di Campagna infatti, è convinto di non aver mai pronunciato quelle parole che l’hanno portato alla squalifica immediata.

È proprio lui all’interno di una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv a spiegare: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato, ho 50 anni di carriera alle spalle e sono un uomo religioso. È veramente assurdo quello che mi è successo”.

Nonostante questa prima dichiarazione, Silvano Michetti ha anche deciso di ritirare la diffida che in primo momento aveva svolto contro Mediaset e L’Isola dei Famosi nata da suo fratello Ivano. “Abbiamo lasciato perdere” spiega Silvano nel rispetto di Nick Luciani che ancora fa parte dei concorrenti del reality.