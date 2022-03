Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi e anche la gara d’esordio della famosa prova del fuoco diventata ormai un must del reality. A sottoporsi alla terribile prova le due concorrenti Roberta Morise e Patrizia Bonetti. In palio c’era la possibilità di restare su Playa Accoppiada ed entrare in gioco insieme a Blind.

Ma la tenacia di entrambe le naufraghe ha fatto sì che Alvin interrompesse la prova per non correre rischi.

Prima dell’inizio della prova Alvin ha dato alle due naufraghe le istruzioni per poterla svolgere meglio. Ha consigliato di bagnarsi bene e completamente per limitare il calore del fuoco oltre a frenare l’istinto di avanzare perché poteva rivelarsi pericoloso.

Alvin ha comunque sottolineato come la fiamma non avrebbe mai raggiunto i rispettivi corpi e quindi non c’era pericolo.

“È un discorso fisico, ma è il cervello che domina la prestazione. Serve grande concentrazione” – ha detto.

Così la prova ha avuto inizio e le due naufraghe sono sembrate davvero determinate a vincere per approdare sull’isola insieme al rapper Blind.

I minuti sono proseguiti uno dopo l’altro. La prova si sarebbe ritenuta conclusa quando una delle due avrebbe staccato le mani dalle catene. Raggiunti i 4 minuti con la fiamma sempre più alta Roberta e Patrizia hanno iniziato a dare segni di sofferenza. Roberta ha iniziato a lamentarsi e poco dopo anche la Bonetti ha urlato visibilmente in difficoltà.

A 5 minuti e 50 visto che nessuna delle due nonostante la sofferenza si arrendeva, Alvin ha sospeso la prova per non incorrere in rischi.

Alla fine la vittoria è stata data a Roberta Morise che è stata la più centrata visto che Patrizia Bonetti aveva compiuto un lieve spostamento per evitare il calore delle fiamme.

Nonostante tutto grande prova di tenacia e coraggio da parte delle due ragazze che hanno lottato duramente per approdare su Playa Accoppiada.