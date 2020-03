Italia Sì: Caterina Balivo confessa a Marco Liorni: “non dormo con mio marito da 10 giorni” La conduttrice Rai Caterina Balivo confessa in diretta ad Italia Sì di non dormire con il marito Guido Mario Brera da ben 10 giorni

La bella conduttrice di Vieni da me Caterina Balivo, durante un’intervista via Skype ospite a Italia Sì, il seguito programma Rai condotto da Marco Liorni, si è lasciata candidamente sfuggire una frase alquanto d’effetto : “non dormo con mio marito da 1o giorni” .

Caterina Balivo dopo aver fatto questa confessione intima in diretta, aggiunge che non c’è nessuna crisi in corso con il fascinoso consorte Guido Maria Brera ma si tratta soltanto di una precauzione in più contro l’emergenza contagio da Coronavirus. La Balivo durante l’intervista era vicino al marito il quale dopo la sua affermazione un po’ personale ha abbozzato e lei gli avrebbe detto “scusa mi è scappato“.

Caterina Balivo ha infatti raccontato in diretta come lei e la sua famiglia stiano vivendo questa forzosa ma necessaria quarantena. A causa dell‘ansia da contagio, la conduttrice Rai, ha preso misure davvero rigide anche in casa: “Se ci ammaliamo noi, chi pensa ai nostri figli? nonni sono lontani“.

Dopo essersi così pronunciata in merito alla paura della contagiosità del Coronavirus, Caterina Balivo poco dopo essersi resa conto di aver forse detto qualcosina di troppo intimo, si rivolge al marito così “Amore non ti vergognare, scusa ma mi è scappata” per poi tornare sorridente e tranquilla.

Come si è appreso casa Rai ha messo in stand by alcuni programmi della famiglia tra cui il programma di Caterina Balivo “Vieni da me“ la cui ultima puntata è andata in onda il 13 marzo. Al momento ancora non è dato sapere quando la conduttrice tornerà a deliziarci il primo pomeriggio con i suoi ospiti in studio ed il suo contagioso sorriso, c’è solo da sperare che sia una pausa breve e che poi tutto tornerà alla normalità.

La donna ha così salutato al momento il suo pubblico “Mi mancherete! Ma per fortuna ci sono i social! Ci vediamo presto!”