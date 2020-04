Italia Sì, Rita dalla Chiesa confessa: “Temo di ammalarmi” Rita dalla Chiesa, Italia Sì confessa in un intervista la sua paura: “Temo di ammalarmi, non mi sembra che la gente sia diventata più buona”

Rita dalla Chiesa, Italia Sì decide di dire la sua sulla situazione attuale e confessa durante un intervista la sua paura: “Temo di ammalarmi, non mi sembra che la gente sia diventata più buona”. La conduttrice ha espresso i sui timori e si è augurata che il 4 maggio vada tutto bene, anche se, secondo lei, ci sono molti rischi.

Rita Dalla Chiesa ha concesso un’intervista al settimanale Nuova, prima di Italia Sì. La giornalista ha confessato di essere molto preoccupata per la parziale apertura dell’Italia che averà il 4 maggio 2020. Quel giorno molto potrebbero interpretare male e fare degli errori che poi pagheremo tutti. Rita dalla Chiesa ha aggiunto:

“Temo di ammalarmi per colpa di qualcuno che non rispetta le regole. Quando porto già i cani resto davanti al portone di casa. Vedo altri che fanno come vogliono e provo molto rabbia”.

“Non mi sembra che la gente sia diventata più buona. Cambierà anche la Tv. Ci saranno meno ospiti, meno collegamenti e meno pubblico. Abbiamo scoperto che si possono fare lo stesso i programmi”.

La giornalista vive da molti anni da sola con i suoi 3 cani che ama tantissima e ha ammesso che la sua è stata una scelta e non un’imposizione. Infatti, la giornalista ha ammesso: “un conto è farlo liberamente e un altro essere obbligata”.

Poi Rita dalla Chiesa è tornata a parlare di Carlotta Mantovan. Come ben sapete, Rita dalla Chiesa ha amato Fabrizio Frizzi, l’uomo che poi ha sposato Carlotta Mantovan e le due donne hanno sempre avuto un ottimo rapporto. In questo periodo, però, non si sono viste per colpa delle regole imposte dal governo.

“Non possiamo frequentarci in questo periodo”, ha detto Rita dalla Chiesa durante l’intervista. Poi ha aggiunto:

“Ci siamo scambiate diversi messaggi. Ognuno fa la propria vita e non possiamo frequentarci in questo periodo, come invece facevamo prima”.

Ma la presentatrice ha aggiunto di avere un grande desiderio, quello di rivedere la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, Stella e ha promesso:

“Le farò una video-chiamata”.