Iva Zanicchi è una delle opinioniste TV più amate dal grande pubblico, si destreggia tra il salotto del Grande Fratello VIP a quello dell’Isola dei Famosi con grande eleganza e maestria. Ora, la cantante, esprime la sua opinione su Barbara D’Urso e Ilary Blasi.

La cantante è stata opinionista nel 2019 al Grande Fratello VIP con Cristiano Malgioglio, al timone c’era proprio Barbara D’Urso, sulla sua conduzione spiega:

Molto più difficile, invece, creare dinamiche all’Isola dei Famosi: “Cosa gli vuoi dire a questi che litigano per mezza cipolla” dice ironicamente Iva Zanicchi. Quest’anno sempre che l’Isola dei Famosi non sia ancora decollata.

Gli ascolti non vanno molto bene e anche i naufraghi sembrano esser un po’ sottotono. Ora, sembra che il diamante di questa edizione sia Ignazio Moser, ospite in studio anche la fidanzata Cecilia Rodriguez: la gelosia di lei porterà nuove dinamiche nel reality? Forse è quello che si augura anche la conduttrice.

Iva Zanicchi commenta poi la diversità delle due conduttrici spiegando che hanno caratteri diversi ed è impossibile scegliere.

Sono molto diverse ma entrambe brave. Barbara è viscerale, partenopea. Ilary è ironica e ha un grande pregio: non è mai nervosa o agitata, e guardi che condurre tre ore di Isola è faticosissimo. Lei non l’ho mai sentita alterata o nervosa e infatti in studio c’è un clima di grande rilassatezza, cosa rara in tv dove di solito sono tutti isterici.