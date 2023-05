Iva Zanicchi, le condizioni di salute dopo l’incidente: il videomessaggio sui social

Nel corso della giornata del 25 aprile 2023, Iva Zanicchi si è resa protagonista di un brutto incidente. Alla luce di questo, la celebre cantautrice è stata costretta a rimanere a letto per qualche giorno. A distanza di qualche settimana, ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute con un videomessaggio pubblicato sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Iva Zanicchi è uno dei personaggi televisivi più amati e celebri nel mondo della televisione italiana. Il giorno 25 aprile 2023, la cantautrice ha subito una grave caduta dalle scale. L’incidente le ha provocato la rottura di una vertebra, per questo motivo non ha avuto la possibilità di muoversi per qualche giorno.

Non è tutto. La donna si è anche sottoposta ad un intervento chirurgico. Lei stessa ne ha dato l’annuncio attraverso un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. In questo modo la Zanicchi ha iniziato a raccontare:

Ho subito un intervento, avevo rotto una vertebra. Sembra che sia andato tutto bene, bisogna sopportare un po’ il dolore, ma ci si può convivere.

Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, la cantante sta affrontando un percorso di guarigione. In ogni modo, ha assicurato tutti i suoi fan che presto tonerà a cantare e ballare con le sue inimitabili performance:

Presto sarò in piedi, a cantare canto già, ballerò anche!.

Infine, Iva Zanicchi ha voluto porgere i suoi ringraziamenti a tutte le persone che le hanno mostrato sostegno e conforto in un momento così delicato della sua vita. Inutile dire che, il post in questione è stato molto apprezzato dai suoi followers i quali le hanno rinnovato gli auguri di buona guarigione.