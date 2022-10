Iva Zanicchi, sapete dove vive? Una reggia da sogno

Romagnola di origine, Iva da anni si è trasferita in una villa da sogno insieme al compagno Fausto Pinna.

Iva Zanicchi è una delle voci più importanti della musica italiana. Nota come l’Aquila di Ligonchio, ha trionfato 3 volte al Festival di Sanremo diventandone la donna ad aver vinto più edizioni.

Oggi è ancora molto attiva nel campo della musica e non solo. Spesso ospite di trasmissioni di successo, in questo periodo la stiamo vedendo protagonista a Ballando con le stelle e già nel corso della prima puntata si è resa protagonista di uno scontro con Selvaggia Lucarelli.

Fonte: web

Iva, romagnola d’origine, da anni si è trasferita in Brianza insieme al compagno Fausto Pinna. Avete mai visto dove vive? Anche la Zanicchi nel corso degli ultimi anni non ha resistito al fascino dei social e ogni tanto pubblica qualche scatto sul suo profilo Instagram. Da lì possiamo capire dove vive l’artista e in che modo è arredata la sua abitazione.

Quello che si sa è che Iva vive in una vera e propria villa da sogno immersa nel verde. Lo si evince da alcuni scatti pubblicati dove si vede intenta Iva in giardino ad annaffiare il prato in prima persona.

Parlando poi dell’abitazione nello specifico, sappiamo che è costruita su più livelli ed è caratterizzata da spazi ampi e luminosi. Lo stile prediletto è quello classico, di gran classe. Il salone, open space con enormi vetrate, è arricchito da da due divani damascati di color rosso e oro, dei mobili dal sapore antico e, soprattutto, un gran pianoforte dove immaginiamo Iva intrattenga i suoi ospiti cantando i suoi brani più celebri.

In cucina invece lo stile diventa più rustico restando in tema con la zone rurale dove vive. Immancabili nelle sue foto anche i suoi cani che adora e accudisce con tanto amore.