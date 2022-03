Iva Zanicchi si sposa all’età di 82 anni per la seconda volta. La famosa cantante amata da tutt’Italia convola a nozze insieme al suo storico compagno Fausto Pinna per cui prova un amore immenso. A raccontare questo momento importante è la stessa Iva all’interno di una lunga intervista al settimanale ‘Intimità’.

Il suo ritorno sul famoso palco di Sanremo 2022 ha segnato per la cantante un nuovo inizio fatto di grandissimi riscontri positivi. Per la Zanicchi sarebbe quindi il secondo matrimonio dopo quello terminato ormai da tanti anni con Antonio Ansoldi. Quest’ultimi infatti, si erano sposati nel 1967 per poi separarsi nel 1985 ed ora, l’immensa artista è pronta a pronunciare un nuovo ed emozionante ‘si, lo voglio’.

A svelare alcuni importanti dettagli in merito a queste nuove nozze è quindi la stessa Iva all’interno dell’intervista, lasciando tutti i suoi fan e i lettori piacevolmente sorpresi. Iva Zanicchi e Fausto Pinna proseguono la loro relazione ormai da tantissimi anni e il loro matrimonio è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Iva Zanicchi si sposa a 82 anni per la seconda volta

Una svolta importantissima per il rapporto tra Iva Zanicchi e il suo compagno Fausto che a distanza di tanti anni stanno valutando l’idea di convolare a nozze. Un desiderio inaspettato ma rivelato dalla stessa cantante durante una delle sue ultime interviste.

“L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo” spiega Iva Zanicchi.

La stessa cantante ha poi spiegato di aver pensato anche a quale sarà il loro futuro viaggio di nozze. La meta scelta infatti vede protagonista la Terrasanta e L’Egitto dove l’amata Iva non è mai stata ma che desidera fortemente visitare almeno una volta nella sua vita.