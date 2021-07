Iva Zanicchi è in procinto di raggiungere la veneranda da età di 82 anni, ma questo di certo non la frena da voler intraprendere nuovi progetti. La nota cantante italiana, infatti, non ha nessuna intenzione di interrompere la sua carriera televisiva. Lo scorso anno, sicuramente, è stato intenso, è carico di imprevisti da dover superare e metabolizzare.

Iva, come molti altri italiani, ha contratto il covid, riuscendo fortunatamente a contrastarlo. La lotta contro il virus non ha riguardato solamente la Zanicchi, ma anche suo fratello. Quest’ultimo purtroppo è venuto a mancare. Per fortuna però, la cantante, è riuscita ad accumulare diverse soddisfazioni a livello lavorativo, riuscendo a partecipare a molte trasmissioni di rilievo.

Dopo esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi, insieme ad uno dei personaggi più in vista del momento, Elettra Lamborghini. Iva si è messa alla prova anche nel programma Venus Club insieme a Mara Maionchi. Adesso, la Zanicchi è pronta ad iniziare una nuova avventura negli studi di Canale 5, in un format che la vedrà come protagonista indiscussa. A rivelare questa chicca sul settimanale Sette è L’Aquila di Ligorchio. Il giornale da qualche prima informazione sulla novità assoluta che Iva sta presentando.

Lo racconta la stessa Iva, il nuovo programma avrà un orchestra in studio e questo annuncia un format tutto musicale. A quanto pare, lo show vanterà anche vari ospiti d’eccezione. La Zanicchi si mostra molto emozionata per questa nuova e inaspettata avventura. Rivela di non stare più nella pelle e, di voler condividere al più presto tutti i dettagli di questa novità, con i suoi ammiratori.

Nel corso dell’intervista, Iva Zanicchi parla anche della sua vita privata, portando alla luce un simpatico aneddoto che riguarda Fausto, l’amore della sua vita. La donna rivela che entrambi sarebbero appassionati di cruciverba, ma lui rimane molto deluso quando lei riesce a completarne uno.