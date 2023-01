Ivana Trump lascia parte dell’eredità alla tata: Donald Trump non riceverà niente

Il giorno 15 luglio 2022, Ivana Trump è venuta mancare all’età di 73 anni. A distanza di alcuni mesi dalla sua scomparsa, si fanno sempre più numerose le indiscrezioni in merito al caso della sua eredità. Stando agli ultimi aggiornamenti, la donna avrebbe deciso di spartire il patrimonio tra i suoi figli e cedere una parte di esso alla tata dei suoi figli. Tuttavia, per quanto riguarda Donald Trump, all’ex presidente degli Stati Uniti spetterà niente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A seguito della sua morte avvenuta il 15 luglio 2022, Ivana Trump avrebbe lasciato un milione di dollari alla tata la quale per molto tempo si è presa cura dei suoi figli Ivanka Trump, Eric e Donald Jr. Al contrario, la donna avrebbe deciso di non lasciare niente al suo ex marito Donald Trump.

A far emergere tali dettagli è stato Forbes. Così come si legge nella celebre rivista, la donna di spettacolo avrebbe escluso Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti, dal suo testamento. La maggior parte dell’intera eredità sarebbe destinata ai suoi tre figli Ivanka Trump, Eric e Donald Jr.

I fligli di Ivana Trump vendono la casa a New York

Attualmente, questi ultimi si starebbero impegnando a vendere la dimora della loro madre situata nella città di New York, precisamente al centro di Central Park. Chiunque voglia ottenere una risorsa così importante, dovrà sostenere una spesa di ben 26,5 milioni di dollari i quali saranno spartiti in modo equo tra gli eredi.

Oltre ai suoi figli, un’altra persona inserita nel testamento sarebbe Dorothy Curry. Si tratta della tata che si è occupata di Ivanka, Eric e Donald per oltre dieci anni. Successivamente, la donna in questione rimaste all’interno della loro famiglia svolgendo il suolo di assistente. La diretta interessata dovrebbe ricevere un appartamento in Florida che vale un milione di dollari e il cane di Ivana, un Yorkshire terrier.