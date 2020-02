J-Ax incontra Papa Francesco J-Ax dopo aver incontro Papa Francesco scrive un lungo post sui socia esternando tutta la sua ammirazione per il pontefice

J-Ax noto cantante rapper italiano,un musicista apprezzato dalla nuova generazione è stato ricevuto da Papa Francesco. Il cantante si emoziona per l’incontro. Spiega anche del suo particolare rapporto con la religione. E scrive un lungo post sui social, per raccontare le sue sensazioni e l’ammirazione per il Pontefice.

Il rapper da una sua personale opinione su ciò che Papa Francesco rappresenta per il mondo. Inizia con una carrellata di nomi importanti di persone “speciali“, come Martin Luther King e Albert Einstein.

Afferma che non bisogna essere ne dei neri vessati dalla polizia, ne dobbiamo aver studiato fisica, per capire come queste persone abbiano cambiato il mondo.: “Ci sono persone così speciali, da essere capaci di trascendere il contesto in cui hanno vissuto e la loro audace natura di riferimento per arrivare a tutti, penso sia lo stesso con Papa Francesco “.

J-Ax prosegue il suo post e aggiunge:” Anche se non si è cattolici o addirittura credenti, non possiamo non ammirare la vita di Bergoglio. Il modo in cui sta affrontando il suo ruolo di leader, di miliardi di persone”. Si prosegue con un piccolo accenno alla politica e ad alcune figure all’interno della chiesa. “Avrebbe potuto continuare in silenzio”.

Ci dice:” A fare quello, che tutti i suoi predecessori, hanno fatto e avrebbe ricevuto solo lodi e ammirazione, dai poteri forti di questo paese. Invece ha preferito dire quello che era necessario e che in molti non vogliono sentire.

Questo significa trascinarsi dietro il livore di chi ha fatto, dell’odio e della divisione, la propria agenda politica e sociale. Cosi mi ritrovo in un punto della mia vita, in cui sono a stringere la mano a un uomo, con cui condivido gli ideali di giustizia sociale e la gente che ci odia. E poi guardo meglio e ho di fronte il Papa“. IL pontefice leader di miliardi di persone.